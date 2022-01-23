Отметим, что Анюков является воспитанником самарского футбола. Профессиональную карьеру Александр завершил в 2020 году.
"Закончить карьеру игрока в "Крыльях Советов" - такова была просьба отца. Мы плохой результат в итоге показали, но все равно считаю, что так надо было поступить: вернуться в Самару и поставить точку в родном городе. Благодарен руководству "Крыльев" и губернатору Самарской области за то, что дали возможность все это осуществить", - приводит слова Анюкова Матч ТВ.
В сезоне-2019/20 "Крылья Советов" заняли 15-е место в таблице РПЛ и вылетели в ФНЛ.
Александр Анюков выступал на позиции правого защитника. В общей сложности за самарский клуб Анюков провел 111 матчей, в которых забил 4 гола и стал автором 7 результативных передач. С 2005 по 2020 год футболист выступал за "Зенит". Сейчас Анюков является тренером петербургской команды.
Анюков: завершил карьеру в "Крыльях Советов" по просьбе отца
Бывший защитник "Зенита" и сборной России Александр Анюков рассказал, почему принял решение завершить карьеру в "Крыльях Советов".
Фото: РПЛ