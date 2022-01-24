По мнению Колоскова, смысла в решении фанатов "Спартака" и "Ростова" нет никакого, так как все эти заявления надо было вносить на стадии обсуждения закона о паспорте болельщика. Колосков отметил, что тоже был не согласен с этим законом, но теперь будет подчиняться тому, что уже принято.
"Думаю, больше никто не будет поддерживать эту инициативу с бойкотом: чумовых людей немного, даже среди болельщиков. В пандемию играли без болельщиков, поиграем еще немного - ничего страшного. На мой взгляд, в итоге это все приведет к тому, что болельщики вернутся на стадионы, другого пути здесь нет", - цитирует Колоскова Sport24.
Ранее стало известно, что фанатские объединения "Спартака" опубликовали в телеграм-канале "Фратрии" заявление о бойкоте оформления персональных паспортов болельщика (Fan ID) и спортивных соревнований, использующих эту систему. Со сходным по содержанию заявлением выступили и фанаты "Ростова". Фанаты "Зенита" также заявляли, что недовольны этим законом.
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Колосков - о бойкоте фанатами Fan ID: в пандемию играли без болельщиков, поиграем еще - ничего страшного
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на заявления фанатских объединений "Спартака" и "Ростова" о бойкоте спортивных соревнований до полной отмены действия закона о Fan ID.
Фото: РБК