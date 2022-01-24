Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА
0 - 1 0 1
ДюделанжЗавершен
Сделать ставку

Агент Жиго: Самюэль закончит сезон в "Спартаке", но не будет продлевать контракт

Мохаммед Беншенафи, агент защитника "Спартака" Самюэля Жиго, прокомментировал будущее своего клиента.
Фото: ФК "Спартак"
Контракт Самюэля Жиго со "Спартаком" истекает по окончании текущего сезона.

"По Самюэлю сейчас предложений нет, и он не хочет уходить из "Спартака". Что же касается его будущего, он закончит этот сезон в "Спартаке", а там уже посмотрим, что произойдет дальше. Он не будет продлевать свой контракт. Самюэль хочет попробовать свои силы во Франции и присоединиться к своей семье", - цитирует Беншенафи РБ Спорт.

28-летний француз перешел в московский клуб в 2018 году. В сезоне-2021/22 Жиго провел 24 матча во всех турнирах, на его счету 1 забитый мяч и 1 голевая передача. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 11 млн евро.

"Спартак" сейчас проводит зимние сборы в Дубае, которые продлятся до 12 февраля. На этих сборах "красно-белые" проведут серию товарищеских матчей. Первым соперником "красно-белых" станет словацкий "Слован". Эта игра пройдет 28 января.


Теги: Жиго Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

ЦСКА проиграл "Дюделанжу" в товарищеском матче
Сергеев: где бы игрок ни выступал, везде есть шансы попасть в сборную
Экс-глава фанатского движения "Краснодара" заявил о бойкоте Fan ID
"Спартак" опубликовал фотографии Карпина с футболистами
Агент: есть вероятность, что Миранчук останется в "Аталанте"
Сергеев: мне всегда нравился 33-й номер, постараюсь не разочаровать болельщиков "Зенита"
Агент Жиго: Самюэль закончит сезон в "Спартаке", но не будет продлевать контракт 2
Сергеев рассказал, как принял решение о переходе в "Зенит"
Заболотный не примет участия в товарищеском матче ЦСКА из-за дискомфорта 3
СМИ: главным тренером сборной Польши может стать Ян Урбан
Депутат Свищев - о Fan ID: закон принят, никто его не отменит 1
"Крылья Советов" обыграли сербский "Радник" в товарищеском матче
Языджи - в стартовом составе ЦСКА на контрольный матч с "Дюделанжем" 6
Источник: "Крылья Советов" арендуют у "Рубина" Ивана Игнатьева без обязательного выкупа 3
Губерниев: я люблю болельщиков "Спартака"! Они теперь будут смотреть мои обзоры 7
Источник: "Зенит" оштрафует Азмуна за нарушение медицинского протокола, но не будет отправлять его во вторую команду 4
Колосков - о бойкоте фанатами Fan ID: в пандемию играли без болельщиков, поиграем еще - ничего страшного 12
Ваноли: Карпин - часть истории "Спартака". Он выигрывал здесь титулы
Роднина - о бойкоте фанатами Fan ID: что они хотят показать? Что они сила, которая может управлять? 15
"Ландскрона": основания для отказа в выдаче Fan ID сформулированы так, что их можно применять максимально произвольно 3
Журова - о протесте фанатов против Fan ID: бойкот - не самый лучший вариант, они поторопились 9
Фанаты "Ростова" ("Ростсельмаша") объявили об отказе от оформления Fan ID и посещения матчей 12
Карпин прибыл на тренировку "Спартака" в Дубае 1
В "Спартаке" отреагировали на заявление фанатов клуба о бойкоте 6
Фанаты "Спартака" объявили о бойкоте матчей РПЛ до полной отмены закона о Fan ID 28
Мостовой - о Каттани: каждый, кто приходит в "Спартак" - они все с такими заявлениями, с такими лозунгами 10
Анюков - о Хиддинке: у него изначально был менталитет русского, он понимал нас
Беспроигрышная серия "Барселоны" в чемпионате Испании достигла 6 матчей
Главный тренер "Милана" прокомментировал травму Ибрагимовича, полученную в матче с "Ювентусом"
Анюков - об Аршавине: для меня он всегда останется "Гномом", Шавой, а не Андреем Сергеевичем 4
Все новости
-