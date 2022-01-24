Контракт Самюэля Жиго со "Спартаком" истекает по окончании текущего сезона.
"По Самюэлю сейчас предложений нет, и он не хочет уходить из "Спартака". Что же касается его будущего, он закончит этот сезон в "Спартаке", а там уже посмотрим, что произойдет дальше. Он не будет продлевать свой контракт. Самюэль хочет попробовать свои силы во Франции и присоединиться к своей семье", - цитирует Беншенафи РБ Спорт.
28-летний француз перешел в московский клуб в 2018 году. В сезоне-2021/22 Жиго провел 24 матча во всех турнирах, на его счету 1 забитый мяч и 1 голевая передача. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 11 млн евро.
"Спартак" сейчас проводит зимние сборы в Дубае, которые продлятся до 12 февраля. На этих сборах "красно-белые" проведут серию товарищеских матчей. Первым соперником "красно-белых" станет словацкий "Слован". Эта игра пройдет 28 января.
Агент Жиго: Самюэль закончит сезон в "Спартаке", но не будет продлевать контракт
Мохаммед Беншенафи, агент защитника "Спартака" Самюэля Жиго, прокомментировал будущее своего клиента.
Фото: ФК "Спартак"