СМИ: Даниил Уткин покинет "Ахмат" по окончании сезона

Полузащитник "Краснодара" Даниил Уткин, выступающий на правах аренды за "Ахмат", покинет грозненский клуб по окончании сезона.

Фото: РПЛ





Ранее СМИ сообщали, что "Ахмат" постарается оставить футболиста, выкупив его у "Краснодара". Однако сам Уткин не желает продолжать карьеру в грозненском клубе. В ближайшее время будет обсуждаться будущее полузащитника. По слухам, интерес к Даниилу проявляют "



Полузащитник Даниил Уткин в текущем сезоне провел 17 матчей за "Ахмат" в РПЛ, на его счету 6 забитых мячей и 1 голевая передача. Футболист арендован грозненцами до конца текущего сезона. Контракт 22-летнего Уткина с "Краснодаром" рассчитан до лета 2023 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 3 млн евро. Об этом сообщает Metaratings Ранее СМИ сообщали, что "Ахмат" постарается оставить футболиста, выкупив его у "Краснодара". Однако сам Уткин не желает продолжать карьеру в грозненском клубе. В ближайшее время будет обсуждаться будущее полузащитника. По слухам, интерес к Даниилу проявляют " Динамо ", ЦСКА и " Локомотив ".Полузащитник Даниил Уткин в текущем сезоне провел 17 матчей за "Ахмат" в РПЛ, на его счету 6 забитых мячей и 1 голевая передача. Футболист арендован грозненцами до конца текущего сезона. Контракт 22-летнего Уткина с "Краснодаром" рассчитан до лета 2023 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 3 млн евро.