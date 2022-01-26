Напомним, у Сутормина летом заканчивается контракт с петербургским клубом.
"Ведутся ли переговоры о новом контракте с "Зенитом"? Да. С Семаком разговор был. Он рассчитывает на продолжение сотрудничества с Алексеем. Приход Адамова скажется на его мнении? Нет. Алексей никогда не боялся конкуренции. У него есть сложившееся, четкое понимание. Он - игрок сборной России, который уже кое-что доказал и в "Зените", - сказал Клюев.
Полузащитник Алексей Сутормин выступает за "Зенит" с 2019 года. В текущем сезоне он провел за петербургский клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и стал автором 1 результативной передачи. В общей сложности в составе "сине-бело-голубых" Сутормин сыграл в 83 матчах и забил 12 мячей.
Ранее генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что "сине-бело-голубые" хоят сохранить Сутормина.
"Зенит" в таблице РПЛ занимает 1-е место, набрав в 18 матчах 38 очков. На 2 очка подопечные Семака опережают "Динамо".
Источник: Спорт день за днем
"Зенит" намерен сохранить Сутормина, несмотря на приход Адамова
Агент Сутормина: мы ведем переговоры о новом контракте с "Зенитом"
Александр Клюев, агент полузащитника "Зенита" Алексея Сутормина рассказал о будущем игрока.
Фото: ФК "Зенит"