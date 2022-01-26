Иван Игнатьев является воспитанником "Краснодара". За первую команду "быков" он выступал с 2017 по 2020 год, после чего перешел в "Рубин". За краснодарцев он провел 54 матча, в которых забил 17 голов и стал автором 6 результативных передач.
"Мы не раз серьезно разговаривали, действительно за него переживаю. В общении - нормальный пацан, немного уличный. Когда выходил, оставлял все силы. Но мне никогда не нравилось его окружение.
Искренне желаю Ивану удачи, если состоится переход в "Крылья". Если сконцентрируется на спорте, уйдет в него с головой, сможет перезапустить карьеру. Все нефутбольное пора оставить в прошлом", - цитирует Мусаева "Матч ТВ".
В текущем сезоне 23-летний футболист провел 10 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился. В общей сложности за казанский клуб он сыграл в 40 матчах и забил 3 гола. Контракт Игнатьева с "Рубином" рассчитан до лета 2024 года. Ранее появилась информация, что 23-летнего футболиста до конца сезона арендуют самарские "Крылья Советов".
Источник: "Крылья Советов" арендуют у "Рубина" Ивана Игнатьева без обязательного выкупа
Мусаев: Игнатьев нормальный пацан, немного уличный, но мне никогда не нравилось его окружение
Главный тренер "Сабаха" Мурад Мусаев, ранее возглавлявший "Краснодар", поделился мнением о развитии карьеры нападающего "Рубина" Ивана Игнатьева.
Фото: ФК "Рубин"