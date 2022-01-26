Матчи Скрыть

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Анже
0 - 1 0 1
Сент-ЭтьенЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Урал
1 - 1 1 1
ПюникЗавершен
Спарта
2 - 3 2 3
ЛокомотивЗавершен
Сделать ставку

Мусаев: Игнатьев нормальный пацан, немного уличный, но мне никогда не нравилось его окружение

Главный тренер "Сабаха" Мурад Мусаев, ранее возглавлявший "Краснодар", поделился мнением о развитии карьеры нападающего "Рубина" Ивана Игнатьева.
Фото: ФК "Рубин"
Иван Игнатьев является воспитанником "Краснодара". За первую команду "быков" он выступал с 2017 по 2020 год, после чего перешел в "Рубин". За краснодарцев он провел 54 матча, в которых забил 17 голов и стал автором 6 результативных передач.

"Мы не раз серьезно разговаривали, действительно за него переживаю. В общении - нормальный пацан, немного уличный. Когда выходил, оставлял все силы. Но мне никогда не нравилось его окружение.

Искренне желаю Ивану удачи, если состоится переход в "Крылья". Если сконцентрируется на спорте, уйдет в него с головой, сможет перезапустить карьеру. Все нефутбольное пора оставить в прошлом", - цитирует Мусаева "Матч ТВ".

В текущем сезоне 23-летний футболист провел 10 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился. В общей сложности за казанский клуб он сыграл в 40 матчах и забил 3 гола. Контракт Игнатьева с "Рубином" рассчитан до лета 2024 года. Ранее появилась информация, что 23-летнего футболиста до конца сезона арендуют самарские "Крылья Советов".

Источник: "Крылья Советов" арендуют у "Рубина" Ивана Игнатьева без обязательного выкупа


Теги: Мусаев Игнатьев Ив Рубин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

В "Фейеноорде" прокомментировали переход хавбека Хендрикса из "Спартака"
"Зенит" не отпустил Азмуна в сборную. Федерация футбола Ирана обратилась в ФИФА 1
Источник: ЦСКА договорился о переходе Бохинена в "Салернитану" на правах аренды 3
Малком - об Азмуне: предпочел бы, чтобы он остался в "Зените"
Fan ID перенесут? Лимит на легионеров ослабят? Чепчугов спасет Землю от Армагеддона? Главное за 26 января
ЦСКА на втором сборе в Испании сыграет с тремя клубами из Дании 1
Мусаев: Игнатьев нормальный пацан, немного уличный, но мне никогда не нравилось его окружение
Малком: и бразильцы, и российские игроки помогут Юри Алберто быстрее адаптироваться в "Зените"
Стала известна сумма, за которую "Рубин" может выкупить Кучаева после аренды 2
У "Фиорентины" возникли сложности с расставанием с Кокориным. Единственный вариант - расторжение контракта 12
Сутормин, 50 тысяч, Дзюба: "Рубин" оригинально представил Кучаева (видео) 3
Депутат Журова: есть информация, что Fan ID и вовсе не будет в РПЛ 5
Агент Сутормина: мы ведем переговоры о новом контракте с "Зенитом" 2
ЦСКА продлил контракт с Кучаевым и отдал его в аренду в "Рубин". У казанского клуба будет опция выкупа 2
Официально: Хендрикс перешел в "Фейеноорд" на правах аренды до конца сезона-2022/23 6
"Локомотив" обыграл "Спарту", Кухта оформил дубль 4
"Барселона" определилась с основной целью на трансферном рынке
Боярский: с внедрением Fan ID российские стадионы обречены быть пустыми. Я против этого закона 2
Марсьяль объяснил, почему решил перейти в "Севилью"
Деспотович собирается поехать на сбор с дублем "Рубина"
Понсе: в "Спартаке" довольны тем, как ведет работу Ваноли 3
СМИ: "Ливерпуль" планирует предложить контракт Дибале
Понсе рассказал, когда вернется в общую группу "Спартака"
Терюшков: "Химки" больше не интересуются Деспотовичем
Инфантино - о ЧМ раз в два года: нужно дать африканцам надежду на то, что им не придется искать улучшение жизни в Европе 3
"Урал" сыграл вничью с "Пюником" в товарищеском матче
Стукалов: "Уфа" продолжает поиски для усиления состава. Новички, думаю, еще будут
"Динамо" объявило о расторжении контракта с Тереховым 2
Стукалов ответил на обвинения в неуважительном отношении от бывшего игрока "Уфы" Бауэра 1
Чепчугов: планирую спасти мир от Армагеддона. Видите мое обличие в облаках? 11
Все новости
-