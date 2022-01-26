Накануне "Спартак" объявил о переходе Хендрикса в "Фейеноорд". Голландский клуб арендовал хавбека до конца следующего сезона. В соглашении прописана опция выкупа игрока.
Баженов заявил, что "Спартак" поступил правильно, отдав Хендрикса в аренду. По его мнению, это оптимальное решение как для клуба, так и для самого футболиста.
"Человек давно не играет и теряет уверенность. К тому же, футболист с большой зарплатой, легионер, закрывает зону. Похоже, новый тренер не видит ему место в составе. В таких случаях нужно искать подходящие решения для всех сторон. И здесь, как мне кажется, нашли оптимальное решение и для игрока, и для клуба. Я бы сказал даже, что идеальное. Для футболиста совершенно точно: он уходит в родной чемпионат, будет там прогрессировать", - заявил Баженов.
Напомним, что Хендрикс является игроком "Спартака" с января минувшего года. Голландский полузащитник перешел в московский клуб из ПСВ.
Источник: Матч ТВ
Баженов - о переходе Хендрикса в "Фейеноорд": он уходит в родной чемпионат, будет там прогрессировать
Экс-игрок "Спартака" Никита Баженов поделился мнением о переходе полузащитника "красно-белых" Йоррита Хендрикса в "Фейеноорд" на правах аренды.
Фото: "Спартак"