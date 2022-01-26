Матчи Скрыть

Сделать ставку

Баженов - о переходе Хендрикса в "Фейеноорд": он уходит в родной чемпионат, будет там прогрессировать

Экс-игрок "Спартака" Никита Баженов поделился мнением о переходе полузащитника "красно-белых" Йоррита Хендрикса в "Фейеноорд" на правах аренды.
Фото: "Спартак"
Накануне "Спартак" объявил о переходе Хендрикса в "Фейеноорд". Голландский клуб арендовал хавбека до конца следующего сезона. В соглашении прописана опция выкупа игрока.

Баженов заявил, что "Спартак" поступил правильно, отдав Хендрикса в аренду. По его мнению, это оптимальное решение как для клуба, так и для самого футболиста.

"Человек давно не играет и теряет уверенность. К тому же, футболист с большой зарплатой, легионер, закрывает зону. Похоже, новый тренер не видит ему место в составе. В таких случаях нужно искать подходящие решения для всех сторон. И здесь, как мне кажется, нашли оптимальное решение и для игрока, и для клуба. Я бы сказал даже, что идеальное. Для футболиста совершенно точно: он уходит в родной чемпионат, будет там прогрессировать", - заявил Баженов.

Напомним, что Хендрикс является игроком "Спартака" с января минувшего года. Голландский полузащитник перешел в московский клуб из ПСВ.

Источник: Матч ТВ


Теги: Хендрикс Баженов Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

Агент предложил "Барселоне" подписать Траоре из "Вулверхэмптона" на замену Дембеле
СМИ: "Байер" после медобследования запретил Азмуну тренироваться две недели 4
В Госдуме призвали РФС обратить внимание на слова защитника "Динамо" Варелы о сокрытии заражения коронавирусом 2
Вейналдум рассказал об адаптации в "ПСЖ" на фоне слухов о возможном возвращении в АПЛ
Колосков отреагировал на слова Варелы о сокрытии "Динамо" его заражения коронавирусом 2
"Зенит" может заплатить за Юри Алберто около 17 миллионов евро 2
Источник: "Спартак" заплатил Кокорину и его агенту два миллиона евро, чтобы игрок перешел в "Фиорентину" 13
Глушаков: хейт болельщиков из-за отношений с Коваленко? На комментарии дебилов не обращаю внимания 1
В "Зените" объяснили отказ отпустить Азмуна в сборную Ирана 5
Варела заявил, что "Динамо" скрывало информацию о его заражении коронавирусом 3
Источник: "Лацио" готов сделать "Аталанте" предложение по трансферу Миранчука
Глушаков: сейчас никто в России не может тягаться с "Зенитом" 4
Главный тренер сборной Ирана прокомментировал отказ "Зенита" отпустить Азмуна в национальную команду 1
Гунько отреагировал на переход Хендрикса из "Спартака" в "Фейеноорд" 5
Холанд сообщил, что не считает Месси лучшим игроком 2021 года 2
СМИ: несколько игроков "Челси" недовольны работой Тухеля 1
Широков: слава богу, что Хендрикс перешел в "Фейеноорд". Для "Спартака" это очень хорошо 2
Шалимов: Адамов может выиграть конкуренцию у Ловрена в "Зените" 5
"Интернасьонал" подтвердил информацию о предстоящем трансфере Юри Алберто. Игрок близок к переходу в "Зенит" 4
Баженов - о переходе Хендрикса в "Фейеноорд": он уходит в родной чемпионат, будет там прогрессировать 1
Гол Юри Алберто помог "Интернасьоналу" победить "Жувентуде" 1
Лесовой: постараюсь своей игрой отблагодарить болельщиков за поддержку
"Вероятно, аренда вообще нулевая. Просто для освобождения места в команде". Червиченко - о Хендриксе в "Фейеноорде" 8 эксклюзив
Малком: "Зенит" может забраться очень высоко в плей-офф Лиги Европы. Уверен, матчи с "Бетисом" это покажут 2
В Бразилии сообщили, что Юри Алберто завтра вылетит в Россию для подписания контракта с "Зенитом" 10
СМИ: Дюков и Матыцин провели встречу по теме введения системы Fan ID
В "Фейеноорде" прокомментировали переход хавбека Хендрикса из "Спартака"
"Зенит" не отпустил Азмуна в сборную. Федерация футбола Ирана обратилась в ФИФА 6
Источник: ЦСКА договорился о переходе Бохинена в "Салернитану" на правах аренды 5
Малком - об Азмуне: предпочел бы, чтобы он остался в "Зените"
Все новости
-