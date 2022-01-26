Напомним, ранее Варела заявил, что заразился коронавирусом по ходу нынешнего сезона. Игрок отметил, что "Динамо" скрыло информацию о его заражении. По словам футболиста, клуб не объявил о его болезни официально. Это позволило Вареле быстрее вернуться в состав "Динамо" в обход меицинских протоколов.
Свищев призвал РФС обратить внимание на слова Варелы. По его мнению, этот инцидент должна рассмотреть специальная комиссия.
"Это серьезное нарушение антиковидных правил. Это неуважение к товарищам по команде, к соперникам. Есть четкие правила, которые необходимо соблюдать. <...> Такие вещи должны рассматриваться в специальных комиссиях. Если будет доказана вина, то люди должны понести наказание. РФС обязан обратить на это внимание", - сказал Свищев.
Источник: Спорт-Экспресс
Варела заявил, что "Динамо" скрывало информацию о его заражении коронавирусом
В Госдуме призвали РФС обратить внимание на слова защитника "Динамо" Варелы о сокрытии заражения коронавирусом
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о словах защитника "Динамо" Гильермо Варелы насчет сокрытия его заражения коронавирусом.
Фото: РИА Новости