Как сообщает источник, после прохождения медобследования Азмуну пришло заключение о том, что он по медицинским показателям не может принимать участие в тренировках в ближайшие две недели.
Напомним, 22 января "Байер" официально объявил о подписании Азмуна. Иранец присоединится к новому клубу летом этого года, когда истечет срок его соглашения с "Зенитом". Сообщалось, что футболист нарушил медицинский протокол, без разрешения отправившись на подписание контракта с леверкузенцами. Также после этого "Зенит" не отпустил Азмуна в сборную Ирана на отборочные матчи к ЧМ-2022.
В текущем сезоне 27-летний форвард провел 19 матчей во всех турнирах за "Зенит", забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.
Источник: "Матч ТВ"
СМИ: "Байер" после медобследования запретил Азмуну тренироваться две недели
Форвард "Зенита" Сердар Азмун, подписавший предварительный контракт с "Байером", получил от нового клуба запрет на тренировки в ближайшее время.
Фото: ФК "Зенит"