"Правильное решение. Нет никакого смысла уходить в "Дженоа", команда — номер один на вылет. Не думаю, что Алексей найдёт там какие-то позитивные моменты. Очень важный фактор, что ему поверил тренер в "Аталанте", что он против того, чтобы Миранчук уходил", - цитирует Семина "Чемпионат".
Напомним, сегодня генеральный директор бергамасков Лука Перкасси заявил, что россиянин остается в "Аталанте". Ранее сообщалось, что он очень близок к переходу в "Дженоа", но во время переговоров генуэзцы уволили главного тренера Андрея Шевченко, который был заинтересован в футболисте, а "Аталанта" успела лишиться нескольких ключевых футболистов.
В этом сезоне на счету россиянина 13 матчей за "Аталанту" в Серии А, в которых он забил один мяч и отдал две результативные передачи. Также он отдал один голевой пас в Лиге чемпионов.
Его контракт с клубом действует до лета 2024-го года. Рыночная стоимость Миранчука оценивается порталом Transfermarkt в 11 млн евро.
Семин - о том, что Миранчук остается в "Аталанте": правильное решение. "Дженоа" - команда номер один на вылет
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на новость о том, что "Аталанта" не отпустит Алексея Миранчука в это трансферное окно.
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