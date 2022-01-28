Напомним, что ранее Салихова, являющаяся гражданской женой владельца "Спартака" Леонида Федуна, сделала несколько резких высказываний в адрес Газизова. В частности, она отметила, что менеджер занимался финансовыми махинациями, когда работал в должности гендиректора "Спартака".
Созин отметил, что именно Салихова была инициатором приглашения Газизова в "Спартак". По его словам, Зарема уговаривала Федуна нанять этого менеджера.
"По моей информации из источников в клубе, госпожа Салихова была инициатором и детонатором приглашения Газизова в "Спартак". Это она просила Федуна его взять. Он туда не рвался, нормально чувствовал себя в Уфе. Что произошло за четыре месяца - никто не знает", - заявил Созин.
Источник: Чемпионат
Газизов: я не за деньги, я за правду. А Зарему уже уличили во лжи, это сделал Попов
Созин: Зарема была инициатором приглашения Газизова в "Спартак"
Член комитета по этике РФС Андрей Созин заявил, что Зарема Салихова инициировала приглашение Шамиля Газизова в "Спартак".
Фото: Getty Images