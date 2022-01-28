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Ваноли: у Промеса была небольшая проблема, но на тренировке на следующей неделе он присоединится к команде

Главный тренер "Спартака" Паоло Ваноли рассказал о состоянии полузащитника "красно-белых" Квинси Промеса и защитника команды Ильи Кутепова.
Фото: РПЛ
"У Квинси была небольшая проблема, но на тренировке на следующей неделе он уже будет с нами. У Кутепова небольшая перегрузка лодыжки. Сейчас у игроков будет полтора дня отдыха, а на следующей неделе мы начнем работать на втором сборе", - сообщил Ваноли.

Напомним, ранее Промес и Кутепов из-за повреждений пропустили первый контрольный матч "Спартака" на зимних сборах в ОАЭ. Это была игра со "Слованом", которую москвичи провели сегодня, 28 января. Встреча завершилась со счетом 2:2. Этот матч стал первым для "Спартака" под руководством Ваноли. Итальянский тренер возглавил "красно-белых" в прошлом месяце.

Источник: Матч ТВ

Ваноли прокомментировал результат первого матча "Спартака" под его руководством


Теги: Спартак Ваноли Промес Кутепов
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