"У Квинси была небольшая проблема, но на тренировке на следующей неделе он уже будет с нами. У Кутепова небольшая перегрузка лодыжки. Сейчас у игроков будет полтора дня отдыха, а на следующей неделе мы начнем работать на втором сборе", - сообщил Ваноли.
Напомним, ранее Промес и Кутепов из-за повреждений пропустили первый контрольный матч "Спартака" на зимних сборах в ОАЭ. Это была игра со "Слованом", которую москвичи провели сегодня, 28 января. Встреча завершилась со счетом 2:2. Этот матч стал первым для "Спартака" под руководством Ваноли. Итальянский тренер возглавил "красно-белых" в прошлом месяце.
Источник: Матч ТВ
Ваноли прокомментировал результат первого матча "Спартака" под его руководством
Ваноли: у Промеса была небольшая проблема, но на тренировке на следующей неделе он присоединится к команде
Главный тренер "Спартака" Паоло Ваноли рассказал о состоянии полузащитника "красно-белых" Квинси Промеса и защитника команды Ильи Кутепова.
Фото: РПЛ