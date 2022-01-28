Сегодня, 28 января, "Спартак" сыграл вничью со "Слованом" в рамках сборов в Дубае. Москвичи вели в счете после первого тайма, но потеряли преимущество в два гола, дважды пропустив во второй половине встречи. Это был первый матч "красно-белых" под руководством Ваноли.
После игры главный тренер "Спартака" заявил, что сейчас для него главное - не результат, а прогресс футболистов.
"Сейчас мы очень много работаем, поэтому цель - не смотреть на результат, а смотреть на рост, чтобы понимать, в каком направлении работать дальше. Благодарю своих игроков. Это был наш первый матч после большой нагрузки. Понятно, что определенная усталость есть. У нас были ошибки, но это дает нам возможность прогрессировать", - отметил Ваноли.
Источник: Матч ТВ
"Спартак" сыграл вничью со "Слованом" в первом матче при Ваноли
Ваноли прокомментировал результат первого матча "Спартака" под его руководством
Главный тренер "Спартака" Паоло Ваноли высказался о товарищеском матче со "Слованом" (2:2).
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