Как сообщает источник, вероятно, в ближайшее время "Зенит" и "Байер" договорятся о досрочном переходе 27-летнего иранского нападающего в немецкий клуб.
В Португалии "Зениту" предстоит сыграть в Atlantic Cup. Сборы пройдут с 3 по 13 февраля.
Напомним, Азмун должен перейти в "Байер" после того, как истечёт его соглашение с "Зенитом". Это произойдёт после окончания нынешнего сезона. В леверкузенский клуб футболист перейдёт в статусе свободного агента.
Источник: Bobsoccer.
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Источник: "Зенит" не взял Азмуна на второй зимний сбор
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун не полетел с командой на второй зимний сбор в Португалию.
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