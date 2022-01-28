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Источник: "Зенит" не взял Азмуна на второй зимний сбор

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун не полетел с командой на второй зимний сбор в Португалию.
Фото: Getty Images
Как сообщает источник, вероятно, в ближайшее время "Зенит" и "Байер" договорятся о досрочном переходе 27-летнего иранского нападающего в немецкий клуб.

В Португалии "Зениту" предстоит сыграть в Atlantic Cup. Сборы пройдут с 3 по 13 февраля.

Напомним, Азмун должен перейти в "Байер" после того, как истечёт его соглашение с "Зенитом". Это произойдёт после окончания нынешнего сезона. В леверкузенский клуб футболист перейдёт в статусе свободного агента.

Источник: Bobsoccer.

Азмун: все колхозные фанаты "Зенита" навсегда в моем сердце




Теги: Зенит Байер Азмун Бундеслига Российские трансферы
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