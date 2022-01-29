Агенты защитника "Шерифа" сообщили, что его клиент перейдет в "Крылья Советов"

В агентстве LA Football Consulting, которое представляет интересы защитника "Шерифа" Фернандо Костанцы, подтвердили, что он станет игроком "Крыльев Советов".

Фото: ФК "Шериф"





Костанца в текущем сезоне провел 25 матчей, в которых забил один гол и отдал 5 результативных передач. Ранее он выступал за "Ботафого" и вторую команду "Лилля". В ближайшее время ожидается, что он прибудет на сбор "Крыльев", который пройдет с 29 января по 9 февраля.



На сборе "Крыльям" предстоит три контрольных матча. 30 января самарцы сыграют с "Академией Пандев", 6 февраля против "Нижнего Новгорода", а 9 февраля противостоять команде будет "Астана".



Самарцы ушли на зимний перерыв в РПЛ на восьмой строчке. В активе команды Игоря Осинькина 27 очков в 18 турах. "Да, мы подпишем контракт сегодня или завтра", - цитирует представителей агентства "Metaratings" . Бразилец выступает на позиции правого защитника.Костанца в текущем сезоне провел 25 матчей, в которых забил один гол и отдал 5 результативных передач. Ранее он выступал за "Ботафого" и вторую команду "Лилля". В ближайшее время ожидается, что он прибудет на сбор "Крыльев", который пройдет с 29 января по 9 февраля.На сборе "Крыльям" предстоит три контрольных матча. 30 января самарцы сыграют с "Академией Пандев", 6 февраля против "Нижнего Новгорода", а 9 февраля противостоять команде будет "Астана".Самарцы ушли на зимний перерыв в РПЛ на восьмой строчке. В активе команды Игоря Осинькина 27 очков в 18 турах.