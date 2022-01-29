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Деспотович не планирует покидать "Рубин" и будет тренироваться с дублем команды

Представитель форварда "Рубина" Джордже Деспотовича Юрий Горбенко прокомментировал перспективы нападающего в казанском клубе.
Фото: ФК "Рубин"
"Официальная позиция Джордже такова: он собирается отработать свой контракт до конца и никуда не планирует уходить. Да и сам уход из клуба невозможен без разрыва контракта. 3 февраля он отправится в Турцию и будет работать с дублирующим составом "Рубина", - приводит слова Горбенко Sport24.

Нападающий Джордже Деспотович выступает за "Рубин" с лета 2020 года. В текущем сезоне серб провел за казанский клуб 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Контракт форварда с "Рубином" рассчитан до лета 2023 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 5 млн евро.

В России Деспотович выступал также за "Оренбург" (2018-2020 гг.). За эту команду он провел 47 матчей и забил 14 мячей.

Казанский "Рубин" на зимнюю паузу ушел на 10-й строчке в таблице Российской Премьер-лиги. Подопечные Слуцкого в 18 матчах набрали 22 очка. Сейчас "Рубин" готовится к возобновлению сезона в турецком Белеке. 27 января начался второй сбор команды. На нем казанцы проведут 3 контрольных матча.

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Теги: Деспотович Рубин
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