— Дефицит бюджета в "Спартаке" растет на ровном месте. Это не учитывая покупки игроков, продление контрактов… Даже в доковидные времена акционеры докладывали дефицит бюджета 6 млрд, — цитирует Салихову "Матч ТВ".
В мае 2021 года Зарема Салихова входила в совет директоров "Спартака". Летом того же года девушка создала телеграм-канал о клубе, который в момент пика насчитывал свыше 50 тысяч подписчиков.
Московский "Спартак" в 18 турах Российской Премьер-лиги набрал 23 очка и занимает в турнирной таблице девятое место.
Жиго ушёл в «Марсель», но доиграет сезон в «Спартаке». Похоже, москвичи заключили идеальную сделку
Салихова: дефицит бюджета в "Спартаке" растет на ровном месте
Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, рассказала о ситуации с бюджетом клуба.
Фото: ФК "Спартак"