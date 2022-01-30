— Жаль, конечно, если он действительно уходит. Для "Спартака" это точно потеря.
Понсе проделывал большой объем работы, мог закрыть две позиции в атаке. Парень явно с потенциалом, но вот эти его мелкие травмы, наверное, помешали полностью раскрыться ему в "Спартаке", — цитирует Баженова "РБ Спорт".
Ранее появилась информация, что аргентинский нападающий "Спартака" Эсекьель Понсе может отправиться на правах аренды в испанский "Эльче". В нынешнем сезоне форвард принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал голевую передачу.
Контракт Понсе истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в семь миллионов евро.
Источник: "Спартак" рассматривает возможность досрочного возвращения Крала
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Баженов — об уходе Понсе: жаль, если он уходит. Для "Спартака" это точно потеря
Бывший нападающий "Спартака" Никита Баженов прокомментировал возможный уход форварда команда Эсекьеля Понсе в аренду.
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