По словам Медведева, Алберто уже тренируется с "Зенитом" на сборах. Гендиректор петербургского клуба также отметил, что деньги за трансфер нападающего Сердара Азмуна в "Байер" были вложены в приобретение Алберто.
"Он уже приступил к тренировкам на сборах. При этом никаких дополнительных расходов по приходу Юри Алберто "Зенит" не понес, поскольку деньги в рамках сделки по Азмуну использовались в сделке по Алберто", - заявил Медведев.
Сегодня, 30 января, "Зенит" объявил о трансфере Алберто из "Интернасьонала". 20-летний бразильский нападающий подписал с петербуржцами контракт на пять лет. Также сегодня "Зенит" объявил о переходе форварда Сердара Азмуна в "Байер". Иранский игрок присоединится к немецкому клубу в нынешнее трансферное окно.
Источник: Матч ТВ
Гендиректор "Зенита" Медведев высказался о приобретении Юри Алберто и уходе Азмуна
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев раскрыл финансовые детали сделки по переходу форварда Юри Алберто в петербургский клуб.
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