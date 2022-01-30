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Рыков: у Шалимова нет контакта с командой. Может, у него такая манера - не общаться с игроками

Экс-защитник "Урала" Владимир Рыков рассказал о причинах ухода из екатеринбургского клуба.
Фото: "СЭ"
По словам Рыкова, у него сложились не лучшие отношения с главным тренером "Урала" Игорем Шалимовым. Этому специалисту не удалось наладить хороший контакт с игроками команды, считает Рыков.

"Можно ли сделать вывод, что у Шалимова нет авторитета среди игроков? Могу сказать так: контакта нет точно. Может, у Шалимова такая манера - не общаться с игроками. Я спрашивал у ребят, которые работали с Игорем Михайловичем, что же это за тренер такой? И в процентном соотношении 70 на 30 мне отвечали, что это странный человек, который сам себе на уме", - заявил Рыков.

Напомним, что Рыков покинул "Урал" в нынешнее трансферное окно. Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.

"Урал" располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России по итогам 18 туров. В активе екатеринбургской команды 19 набранных очков.

Источник: Спорт-Экспресс


Теги: Рыков Шалимов Урал
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