Самарский клуб в начале сезона заключил по хорватскому защитнику годовую аренду. В 11 матчах за команду 28-летний футболист забил один гол.
Контракт с "Рубином", за который Бегич выступает с 2019 года, истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в два миллиона евро.
"Крылья Советов" после 18 матчей в Российской Премьер-лиге занимают в турнирной таблице восьмое место, набрав 27 очков. Казанский "Рубин" (22) — 10-й.
Источник: Metaratings.
Источник: Бегич досрочно возвращается в "Рубин" из "Крыльев Советов"
Защитник "Крыльев Советов" Сильвие Бегич подтвердил, что досрочно вернётся в "Рубин".
Фото: Getty Images