"Мы действительно получили предложение от "Зенита" о продлении контракта. Какой приоритет у Ярослава — остаться в "Зените" или уйти в другую команду? Все зависит от того, договоримся ли мы по условиям или нет. На данный момент этого не получается сделать. Есть ли у Ярослава уже другие предложения на руках? Да, есть", - цитирует Дудченко Sport24.
Напомним, контракт Ракицкого с "Зенитом" истекает в конце сезона. Ранее генеральный директор питерцев Александр Медведев сообщал, что клуб сделал предложение о новом соглашении футболисту.
Ракицкий играет за "Зенит" с 2019 года, когда за сумму порядка 10 млн евро перешел из донецкого "Шахтера".
В текущем сезоне Ракицкий сыграл за питерцев в 22 матчах, во всех турнирах. В активе 32-летнего защитника 2 забитых мяча и 6 голевых передач.
Агент Ракицкого: мы получили предложение от "Зенита", но на данный момент договориться не получается
Агент Максим Дудченко, представляющий интересы защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого, прокомментировал переговоры с питерцами о продлении контракта с его клиентом.
Фото: ФК "Зенит"