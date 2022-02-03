"Об интересе "Зенита" я узнал от директора академии "Краснодара". Решил попробовать. Через пару недель поехал в Питер. Личный контракт подписан не был. Я должен был приехать и пройти медосмотр, а потом подписать. Но все переиграли. Мне пообещали: вызовем на подписание, жди звонка. А звонка все не было. А затем сказали, что надо возвращаться в "Краснодар".
Семак звонил после медосмотра - дал понять, что не может повлиять на ситуацию, выразил слова поддержки", - приводит слова Адамова Sport24.
Вратарь Денис Адамов является воспитанником академии "Краснодара". 23-летний футболист провел 3 матча за главную команду "быков", в которых пропустил 4 мяча, в 1 игре он не пропустил ни одного гола. 88 матчей Адамов провел за "Краснодар-2".
В феврале прошлого года Адамов перешел в "Сочи". По данным портала transfermarkt стоимость трансфера составила 350 тысяч евро. В текущем сезоне Денис провел 3 матча в Российской Премьер-лиге, в которых пропустил 3 гола. Также на его счету 4 матча в молодежном первенстве.
"Сочи" в таблице чемпионата России занимает 3-е место. На зимний перерыв подопечные Федотова ушли, набрав в 18 матчах 31 очко.
Вратарь "Сочи" Адамов рассказал о срыве трансфера в "Зенит"
Вратарь "Сочи" Денис Адамов рассказал о несостоявшемся переходе из "Краснодара" в "Зенит".
Фото: РИА Новости