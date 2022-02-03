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В РФС заявили, что клубы РПЛ ознакомлены с процессом оформления Fan ID

Вопрос оформления Fan ID для участников матчей, включая игроков и тренеров, оглашен представителям клубов РПЛ.
Фото: Getty images
Сегодня "РБ Спорт" сообщил, что не только болельщикам, но и игрокам, тренерам и всему персоналу клубом РПЛ надо будет оформлять Fan ID. Такой пропуск получит название "Карта посетителя спортивных мероприятий". Без этого документа футболисты и тренеры не смогут пройти на стадион.

"Информация о потенциальной необходимости регистрации в новой системе идентификации участников футбольных матчей была озвучена представителям профессиональных клубов на семинаре по вопросам лицензирования, который проходит в эти дни в Сочи.

При этом считаем важным отметить, что конкретные условия применения изменений в законодательстве еще находятся в проработке", - приводит Матч ТВ комментарий службы коммуникаций РФС.

Также сегодня появилась информация, что РПЛ попросила футболистов воздержаться от комментариев на тему введения паспорта болельщика.

Напомним, законопроект о паспорте болельщика (Fan ID) в трех чтениях был принят Государственной Думой и одобрен в Совете Федерации. 30 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о Fan ID. Закон должен вступить в силу с 1 июня 2022 года.

СМИ: футболистов и тренеров обяжут оформлять Fan ID


Теги: Fan ID РФС РПЛ
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