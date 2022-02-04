Гарсия подтвердил слова главного тренера "Зенита" Сергея Семака о том, что полузащитник "сине-бело-голубых" Малком не участвовал в сделке по переходу Клаудиньо в петербургский клуб.
"Да, Малком никак не участвовал в переходе. Он просто давний друг Клаудиньо, ничего более. Все наблюдения и интерес показывали Семак и Вильям [Оливейра]. Это действительно продолжалось около двух лет", - сообщил Гарсия.
Напомним, что Клаудиньо перешел из "Ред Булл Брагантино" в "Зенит" в летнее трансферное окно. В нынешнем розыгрыше РПЛ 25-летний бразилец провел 12 матчей, забил семь голов и сделал две результативные передачи.
Источник: Sport24
Агент Клаудиньо: Малком не участвовал в переходе моего клиента в "Зенит"
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы бразильского полузащитника "Зенита" Клаудиньо, высказался о переходе игрока в петербургский клуб из "Ред Булл Брагантино".
Фото: "Зенит"