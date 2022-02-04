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СМИ: "Зенит" предложил Ракицкому контракт с понижением зарплаты

Защитник Ярослав Ракицкий получил от "Зенита" новое предложение о продлении контракта.
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, петербуржцы предложили украинскому футболисту соглашение на 2 года с понижением нынешней зарплаты. Ракицкий еще не принял решение. Отмечается, что есть вероятность ухода Ярослава летом свободным агентом. Контракт Ракицкого с "Зенитом" заканчивается в июне.

Защитник Ярослав Ракицкий перешел в "Зенит" зимой 2019 года за 10 млн евро из "Шахтера". В текущем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, забил 2 гола и стал автором 6 результативных передач. Всего за петербургский клуб Ракицкий сыграл в 107 матчах, забил 7 мячей и отдал 11 голевых передач.

"Зенит" занимает 1-е место в таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 38 очков.

Источник: Чемпионат


Теги: Зенит Ракицкий
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