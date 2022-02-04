По информации источника, петербуржцы предложили украинскому футболисту соглашение на 2 года с понижением нынешней зарплаты. Ракицкий еще не принял решение. Отмечается, что есть вероятность ухода Ярослава летом свободным агентом. Контракт Ракицкого с "Зенитом" заканчивается в июне.
Защитник Ярослав Ракицкий перешел в "Зенит" зимой 2019 года за 10 млн евро из "Шахтера". В текущем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, забил 2 гола и стал автором 6 результативных передач. Всего за петербургский клуб Ракицкий сыграл в 107 матчах, забил 7 мячей и отдал 11 голевых передач.
"Зенит" занимает 1-е место в таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 38 очков.
Источник: Чемпионат
СМИ: "Зенит" предложил Ракицкому контракт с понижением зарплаты
Защитник Ярослав Ракицкий получил от "Зенита" новое предложение о продлении контракта.
Фото: ФК "Зенит"