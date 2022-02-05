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Федун и Салихова прибыли на товарищеский матч "Спартака" в ОАЭ

Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун приехал на товарищеский матч "красно-белых" на сборе в Дубае.
Фото: Getty images
В эти минуты "Спартак" проводит товарищеский матч против чемпиона Малайзии "Джохора". Вместе с Федуном на эту игру прибыла его спутница Зарема Салихова.

Ранее Леонид Федун посещал игру "Спартака" против "Риги" (0:0) на сборе в ОАЭ. Также "красно-белые" на этом сборе сыграли вничью со "Слованом" (2:2).

В матче "Спартак" - "Джохор" идет первый тайм, счет 0:0.

В чемпионате России "Спартак" на зимнюю паузу ушел на 9-й строчке, набрав в 18 матчах 23 очка. Отставание от первого места в таблице РПЛ составляет 15 очков, а от зоны еврокубков - 7 баллов. Первый официальный матч в 2022 году "Спартак" проведет против ЦСКА 26 февраля.

Источник: Матч ТВ


Теги: Федун Салихова Спартак
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