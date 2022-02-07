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Ребров: у Кокорина все есть. Они вместе со Смоловым - самые разносторонние нападающие

Технический координатор "Спартака" Артем Ребров поделился мнением о российском форварде "Фиорентины" Александре Кокорине.
Фото: Getty Images
Кокорина – все есть. Они вместе со Смоловым – самые разносторонние нападающие. Они и бегут, и обыгрывают, и бьют, могут открываться и за спину защитникам, и выскакивать перед ними. От них можно в любой момент ждать что угодно.

В "Спартак" Кокорин приехал, конечно, уже не тем. Исчезла у него куда-то чуйка. Думаю, за время простоя что-то надломилось у него", - написал Ребров в своем блоге на Sports.ru.

Кокорин выступал за "Спартак" с лета 2020-го по январь 2021-го. За это время он провел 10 матчей за красно-белых, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. После этого Кокорин перебрался в "Фиорентину" за сумму порядка 4,5 млн евро.

В текущем сезоне Кокорин провел 5 матчей в Серии А, а также сыграл в 1 матче Кубка Италии. В общей сложности на поле он провел 121 минуту, но не отличался результативными действиями. Вчера появилась информация, что клуб разорвет контракт с Кокориным, если не найдет на него претендентов до конца российского трансферного окна.


Теги: Ребров Кокорин Спартак
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