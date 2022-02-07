Как сообщает источник, вопрос с переходом Макарчука окончательно должен решиться во вторник. Сегодня Макарчук отправился на медобследование перед возможным трансфером.
Летом защитником интересовался "Спартак", но трансфер не произошел из-за того, что клуб посчитал завышенными требования игрока и его агента.
В нынешнем сезоне Макарчук провел 24 матча в ФНЛ, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 450 тысяч евро.
Источник: "Матч ТВ"
СМИ: защитник "Балтики" Макарчук, которым интересовался "Спартак", проходит медосмотр в "Сочи"
Защитник "Балтики" Артем Макарчук может стать игроком "Сочи".
Фото: ФК "Балтика"