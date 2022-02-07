По информации источника, связано это со сложностями в восстановлении Станислава Крицюка. Вратарь до сих пор не может работать с командой и занимается только в зале. В "Зените" рассчитывают на его возвращение к марту.
"Сине-бело-голубые" остались с двумя вратарями - Михаилом Кержаковым и Даниилом Одоевским. Руководство "Зенита" рассматривает вариант аренды опытного голкипера до конца сезона.
В ноябре прошлого года стало известно, что Станислав пропустит 2-3 месяца из-за травмы колена. Крицюку была проведена лечебно-диагностическая артроскопия правого коленного сустава. Также футболист перенес коронавирус.
Голкипер Станислав Крицюк перешел в "Зенит" в летнее трансферное окно из португальского "Жил Висенте". За петербургский клуб 31-летний футболист провел 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей.
Источник: Metaratings
СМИ: "Зенит" может приобрести вратаря зимой из-за травмы Крицюка
"Зенит" может усилить вратарскую позицию до конца зимнего трансферного окна в России.
Фото: ФК "Зенит"