- Я в отпуске, вдруг звонок. Олег Корнаухов, директор академии, говорит: "Мы не сработаемся. Ты покидаешь клуб". Спрашиваю: "Почему? Что случилось?" — "Это мое решение".
Он не стал ничего объяснять, даже побоялся встретиться, сказать все в глаза. Подписал документы и передал мне через бухгалтера, - цитирует Гришина "СЭ".
Александр Гришин работал в академии ЦСКА с октября 2022 года, через три года он покинул клуб. Полузащитник выступал за "армейцев" с 1992 по 1994 год, а также с 1997 по 1999 год. После завершения профессиональной карьеры футболиста он был главным тренером сборной России до 19 лет, работал в "СКА-Хабаровске", "Казанке" и "Олимп-Долгопрудном".