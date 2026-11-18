- Тяжело спрашивать с тренера, когда у команды выпадает центральная ось.
Связки перестали работать, нападающие стали плохо играть. В этом плане, с учетом трансферов "на выход" руководство "Локо" немного подвело Галактионова.
Если ты продаешь игроков, то нужно дать тренеру футболистов, с которыми можно играть, - сказал Гришин в эфире "Матч ТВ".
Вчера, 17 ноября, московский "Локомотив" объявил об отставке Михаила Галактионова с поста главного тренера - специалист занимал эту должность с 2022 года, под его руководством красно-зеленые становились бронзовыми призерами чемпионата России по итогам сезона-2025/26.
Руководить "железнодорожниками" в ближайшее время будет старший тренер Сергей Овчинников. На данный момент команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками в своем активе.