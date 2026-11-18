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Карпин подтягивает немало молодых игроков в сборную - это говорит о том, что мы на правильном пути. Национальная команда неплохо закончила сезон. Обидно, конечно, что нас не пускают - тяжело мотивировать футболистов лишь на товарищеские матчи. Но пока что это удается.