Карпин подтягивает немало молодых игроков в сборную - это говорит о том, что мы на правильном пути. Национальная команда неплохо закончила сезон. Обидно, конечно, что нас не пускают - тяжело мотивировать футболистов лишь на товарищеские матчи. Но пока что это удается.
Хорошо, что сейчас есть два разноплановых нападающих у Карпина - Комличенко боец, настырный футболист. Он чуть ли не в одиночку вытащил матч с Узбекистаном. Есть и Тюкавин, конечно же, который добавляет вариативности. Лечи Садулаев нравится - он даже в клубе не так ярко играет! Да все молодцы - в товарищеских матчах играют так, словно это чемпионат мира, - сказал Наумов.
В ноябре национальная команда России одержала выездную победу над Узбекистаном со счетом 3:2, а также приняла в Краснодаре сборную Венесуэлы - товарищеская встреча завершилась победой россиян со счетом 2:0.