Накануне пресс-служба "Спартака" сообщила, что новые контракты футболистов рассчитаны до мая 2026-го года.
"Это очень хороший знак. Просто замечательно, что своих ребят оставляют в "Спартаке", и самое главное им доверяют. Зачем платить деньги за каких-то других футболистов? Теперь хочется, чтобы они играли и помогали команде добиваться результатов на футбольном поле. Для этого у них все есть. Им доверяют, в них верят", - сказал Гаврилов.
В нынешнем сезоне Литвинов провел за красно-белых 13 матчей в РПЛ и Лиге Европы. Результативными действиями Руслан еще не отмечался. В этом году полузащитнику исполняется 21 год. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,2 млн евро.
В активе Даниила Денисова два матча за основной состав "Спартака". Денисов в этом сезоне дебютировал за основную команду "Спартака" в РПЛ в матче против "Ахмата" в октябре, выйдя на замену на последних секундах встречи. В матче второго круга против того же "Ахмата", который прошел в декабре, Денисов впервые сыграл все 90 минут/
Источник: РБ Спорт
Гаврилов - о продлении контрактов с Литвиновым и Денисовым: очень хороший знак, что в "Спартаке" оставляют своих ребят
Бывший футболист "Спартака" Юрий Гаврилов прокомментировал продление контрактов с игроками клуба Русланом Литвиновым и Даниилом Денисовым.
Фото: ФК "Спартак"