По словам Яровинского, к Хвиче был интерес в Бундеслиге и АПЛ, и "Рубин" был готов его продать, но конкретного предложения не последовало.
"Какие клубы интересовались Хвичей? Один - топ-клуб Бундеслиги, и два топа АПЛ. Если бы кто-то из них пришел с финальным предложением по Хвиче, мы бы его продали сто процентов. Но не пришли", - сказал Яровинский.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Кварацхелия провел 15 матчей. На счету грузинского полузащитника один гол и две результативные передачи.
Источник: Sport24
Спортивный директор "Рубина": Хвичей интересовались топ-клубы из Бундеслиги и АПЛ
Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский рассказал, что полузащитником команды Хвичей Кварацхелией интересовались топ-клубы из Германии и Англии.
Фото: РИА Новости