Спортивный директор "Рубина": Хвичей интересовались топ-клубы из Бундеслиги и АПЛ

Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский рассказал, что полузащитником команды Хвичей Кварацхелией интересовались топ-клубы из Германии и Англии.

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"Какие клубы интересовались Хвичей? Один - топ-клуб Бундеслиги, и два топа АПЛ. Если бы кто-то из них пришел с финальным предложением по Хвиче, мы бы его продали сто процентов. Но не пришли", - сказал Яровинский.



Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Кварацхелия провел 15 матчей. На счету грузинского полузащитника один гол и две результативные передачи.



Источник: По словам Яровинского, к Хвиче был интерес в Бундеслиге и АПЛ, и " Рубин " был готов его продать, но конкретного предложения не последовало."Какие клубы интересовались Хвичей? Один - топ-клуб Бундеслиги, и два топа АПЛ. Если бы кто-то из них пришел с финальным предложением по Хвиче, мы бы его продали сто процентов. Но не пришли", - сказал Яровинский.Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Кварацхелия провел 15 матчей. На счету грузинского полузащитника один гол и две результативные передачи.Источник: Sport24