Селихов заявил, что готов к насыщенному графику "Спартака", который будет у команды после возобновления сезона.
"Готовы ли мы к сложному рестарту с напряженным графиком матчей? А зачем тогда занимать второе место в прошлом сезоне, чтобы затем говорить, что нам не по силам? Мы всегда хотим играть во всех турнирах. Это здорово, что "Спартак" участвует в плей-офф Лиги Европы, начинает борьбу в Кубке России. График матчей через два дня на третий мне нравится, так играет вся Европа", - заявил Селихов.
Напомним, что "Спартак" будет участвовать в плей-офф Кубка России, а также сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.
В РПЛ "красно-белые" располагаются на девятом месте в турнирной таблице по итогам 18 туров. В активе московской команды 23 набранных очка.
Источник: Матч ТВ
Селихов прокомментировал победу "Спартака" над "Уралом"
Селихов: мне нравится график матчей через два дня на третий, так играет вся Европа
Голкипер "Спартака" Александр Селихов высказался о предстоящем возобновлении сезона.
Фото: "Спартак"