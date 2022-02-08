22 января, Азмун подписал контракт с "Байером" до лета 2027 года. Изначально соглашение должно было вступить в силу с 1 июля 2022 года. Но 30 января клубы договорились о досрочном переходе Сердара в немецкий клуб. Также в тот день "Зенит" объявил о переходе бразильского форварда Юри Алберто.
"Азмуна мы знаем, он много пользы принес "Зениту" в последние годы. Уход такого игрока - потеря. О новом бразильце мы мало что пока знаем. Кроме того, что он талантливый и перспективный. Но все равно новый игрок - всегда кот в мешке. На ближайшую перспективу, во всяком случае.
Всем понятно, что с уходом Азмуна в "Байер" что-то не так. Для Азмуна это, наверное, правильный шаг, для "Зенита", наверное, не очень хорошо. То, что Азмун рано или поздно уйдет, давно говорили", - сказал Баранник.
Сердар Азмун перешел в "Зенит" зимой 2019 года. В текущем сезоне 27-летний форвард провел 19 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 25 млн евро. В общей сложности за петербургский клуб иранец сыграл в 104 матчах, на его счету 62 забитых мяча и 23 голевых передачи.
Источник: "Спорт уик-энд"
Баранник: всем понятно, что с уходом Азмуна в "Байер" что-то не так
Чемпион СССР 1984 года в составе "Зенита" Дмитрий Баранник поделился мнением об уходе нападающего Сердара Азмуна из петербургской команды.
Фото: ФК "Зенит"