По словам Радимова, молодые футболисты в России получают недостаточно времени для тренировок. Также тренер отметил, что проблемой отечественного футбола является то, что юные игроки отдают предпочтение гаджетам, а не играм во дворе.
"В академиях сейчас три раза в неделю по три тренировки. Это девять часов в неделю и еще три дня по полтора часа. Всего получается 13 с половиной часов тренировок в неделю. Есть еще выходной. Я в свой выходной в детстве вставал в 10 утра и шел в коробку. Возвращался я домой в 12 ночи. А здесь примерно столько же часов футбола за неделю. <...> Это беда нашего футбола и современной жизни, что гаджеты заменяют игры во дворе", - сказал Радимов.
Напомним, что Радимов является главным тренером "Зенита-2" с сентября 2018 года.
Источник: Спорт-Экспресс
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Радимов: это беда нашего футбола, что гаджеты заменяют игры во дворе
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов заявил, что гаджеты вредят развитию молодых российских футболистов.
Фото: "Зенит"