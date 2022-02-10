По словам Дивеева, Алексей Березуцкий как главный тренер ЦСКА говорит об игре команды в целом, в то время как Василий Березуцкий в основном работает с защитниками.
"Алексей Владимирович - главный тренер, он больше говорит, как действовать нападающим, и глобально об игре команды. Василий Владимирович работает с защитниками, подсказывает, как лучше сыграть в разных ситуациях", - отметил Дивеев.
Напомним, что в январе Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА, которым руководит его брат Алексей. До этого Василий работал помощником главного тренера в "Краснодаре".
Источник: Спорт-Экспресс
Дивеев рассказал, как распределяются обязанности братьев Березуцких в ЦСКА
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, как братья Березуцкие распределяют обязанности в тренерском штабе команды.
Фото: ЦСКА