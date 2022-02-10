Фидлер отметил, что его дочкам было бы непросто найти нормальных мужей, если бы в России пропагандировались нетрадиционные отношения.
"Хорошо, что у нас президент и правительство ставят на первое место в обществе традиционные отношения в семье. А представь, будь у нас как в Европе… У меня две дочки растут. И если бы в России была пропаганда нетрадиционных отношений, думаю, им было бы трудно в будущем найти нормального мужа", - сказал Фидлер.
Напомним, что Фидлер играл за "Урал" с 2005 по 2020 год с небольшим перерывом. Он провел за екатеринбургский клуб более 300 матчей. После окончания карьеры игрока в 2020 году Фидлер занял пост исполняющего обязанности начальника команды.
Источник: Матч ТВ
Фидлер: моим дочкам было бы трудно найти нормальных мужей, если бы в России пропагандировали нетрадиционные отношения
Экс-игрок "Урала" Артем Фидлер высказался в поддержку традиционных семейных отношений.
Фото: "Урал"