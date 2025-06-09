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Карпин - о Дани Алвесе в Медиалиге: я лучше на Онопко посмотрю

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном появлении в Медиалиге бывшего защитника "Барселоны" Дани Алвеса.
Фото: Getty Images
"Говорят, Дани Алвес может приехать в Медиалигу? Ему сколько лет? Что вы хотите, чтобы я сказал? Лучше на Онопко посмотрю. Я что, не видел Алвеса?" - цитирует Карпина "Чемпионат".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что бывший защитник "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес и один из клубов Медиалиги близки к заключению соглашения. Сообщалось, что стороны обсуждают детали финансовой стороны сделки: Алвес стремится получить оплату единовременно, в то время как клуб предлагает разделить сумму на два платежа.

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