Фернандес заявил, что в последнее время в игре Фукса наметился прогресс.
"Могу поздравить Фукса - сейчас его игра очень хорошо эволюционирует, он действительно прибавляет. Без всякого сомнения, Бруно обязательно подарит нашим болельщикам огромную радость", - сказал Фернандес.
В нынешнем розыгрыше РПЛ Фернандес провел 17 матчей и не отметился результативными действиями. Фукс поучаствовал в двух матчах текущего розыгрыша чемпионата России и также не отличился результативными действиями.
Источник: Bobsoccer
Фернандес: Фукс обязательно подарит болельщикам ЦСКА огромную радость
Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился мнением об игре партнера по команде - центрбека Бруно Фукса.
Фото: ЦСКА