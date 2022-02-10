РПЛ планирует провести товарищеский турнир в Краснодаре в марте

Российская Премьер-лига предложила клубам провести товарищеский турнир в Краснодаре во второй половине марта.

Фото: ТАСС





По информации источника, РПЛ разослала в клубы предложение провести во время этого перерыва товарищеский турнир в Краснодаре. Он должен заменить сборы командам. Отмечается, что одним из инициаторов было руководство "Краснодара". Сейчас в лиге ждут ответов на приглашения.



Отметим, что 17 марта состоятся матчи 1/8 финала Лиги Европы, в которых точно сыграет московский "



Источник: Напомним, 22-й тур Российской Премьер-лиги был перенесен в связи с участием сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022. Большинство клубов проголосовали за проведение этого тура чемпионата России 3-5 мая. С 14 марта по 1 апреля в чемпионате России будет сделана пауза на матчи сборных.По информации источника, РПЛ разослала в клубы предложение провести во время этого перерыва товарищеский турнир в Краснодаре. Он должен заменить сборы командам. Отмечается, что одним из инициаторов было руководство "Краснодара". Сейчас в лиге ждут ответов на приглашения.Отметим, что 17 марта состоятся матчи 1/8 финала Лиги Европы, в которых точно сыграет московский " Спартак ". Также на этой стадии еврокубка может сыграть " Зенит ", если петербуржцы в стыковых матчах победят "Бетис".Источник: РБ Спорт