— Считаю, Алберто еще надо доказать, что он достоин места в основе. Пока он не выглядит футболистом обоймы. Ему стоит подумать, как лучше сыграться с партнерами, — цитирует Орлова "СЭ".
20-летний Алберто стал футболистом российского клуба 30 января 2022 года, перейдя из "Интернасьонала" за 25 миллионов евро. Также дополнительно в сделку включены бонусы в размере четырех миллионов.
Бразильский футболист подписал с новой командой контракт до 2027 года.
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Орлов: пока Алберто не выглядит игроком обоймы "Зенита"
Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о новичке "Зенита" Юри Алберто.
Фото: ФК "Зенит"