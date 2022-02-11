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Манчестер Юнайтед
15:30
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П1 1.59X 4.4П2 5.4
Уотфорд
18:00
БрайтонНе начат
П1 3.7X 3.25П2 2.15
Брентфорд
18:00
Кристал ПэласНе начат
П1 2.65X 3П2 3
Эвертон
18:00
Лидс ЮнайтедНе начат
П1 2.36X 3.6П2 2.95
Норвич
20:30
Манчестер СитиНе начат
П1 20X 8.4П2 1.15

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кадис
16:00
СельтаНе начат
П1 4X 3.2П2 2.09
Вильярреал
18:15
Реал МадридНе начат
П1 2.7X 3.3П2 2.75
Райо Вальекано
20:30
ОсасунаНе начат
П1 2.12X 3.15П2 4
Атлетико
23:00
ХетафеНе начат
П1 1.5X 4.2П2 7.6

Чемпионат Италии. Серия А

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Лацио
17:00
БолоньяНе начат
П1 1.68X 4П2 5
Наполи
20:00
ИнтерНе начат
П1 2.85X 3.2П2 2.65
Торино
22:45
ВенецияНе начат
П1 1.54X 4.2П2 6.4

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Боруссия М
17:30
АугсбургНе начат
П1 1.62X 4.3П2 5.4
Фрайбург
17:30
МайнцНе начат
П1 2.21X 3.3П2 3.5
Айнтрахт
17:30
ВольфсбургНе начат
П1 2.23X 3.45П2 3.35
Бохум
17:30
БаварияНе начат
П1 11X 7.8П2 1.22
Гройтер Фюрт
17:30
ГертаНе начат
П1 2.85X 3.35П2 2.55
Байер
20:30
ШтутгартНе начат
П1 1.43X 5.2П2 6.6

Чемпионат Франции. Лига 1

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Монпелье
19:00
ЛилльНе начат
П1 3.1X 3.4П2 2.35
Лион
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НиццаНе начат
П1 1.89X 3.85П2 4

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Орлов: пока Алберто не выглядит игроком обоймы "Зенита"

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о новичке "Зенита" Юри Алберто.
Фото: ФК "Зенит"
— Считаю, Алберто еще надо доказать, что он достоин места в основе. Пока он не выглядит футболистом обоймы. Ему стоит подумать, как лучше сыграться с партнерами, — цитирует Орлова "СЭ".

20-летний Алберто стал футболистом российского клуба 30 января 2022 года, перейдя из "Интернасьонала" за 25 миллионов евро. Также дополнительно в сделку включены бонусы в размере четырех миллионов.

Бразильский футболист подписал с новой командой контракт до 2027 года.

"Пятеро из одной страны - это много". Семин — о бразильской пятерке в "Зените"


Теги: Зенит Алберто Орлов
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