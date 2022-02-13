"Ещё нет, но в зенитовском туннеле, который я проходил как новичок, мне от него досталось больше всего. Прилетело прилично (улыбается). Дзюба кажется харизматичным парнем. Я нормально реагирую на такие вещи, ничего страшного. Знаю, меня ещё ждёт туннель на день рождения и когда забью первый гол", - цитирует Юри Алберто "Чемпионат".
Юри Алберто стал игроком "Зенита" в это трансферное окно. Ранее он выступал за бразильский "Интернасьонал". Сообщалось, что за его трансфер питерцы заплатили от 20 до 24 млн евро.
"Зенит" ушел на зимний перерыв в РПЛ в качестве лидера чемпионата, набрав 38 очков в 18 турах. Подопечные Сергея Семака на два зачетных балла опережают "Динамо".
Кроме того, "Зенит" занял 3-е место в групповом этапе ЛЧ, уступив две первые строчки "Ювентусу" и "Челси". После этого питерцы вышли в 1/16 Лиги Европы, где их соперником станет "Бетис".
Юри Алберто: Дзюба кажется харизматичным парнем
Новичок "Зенита" Юри Алберто поделился мнением о форварде питерцев Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Зенит"