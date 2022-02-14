Об этом сообщает РИА Новости.
Полузащитник Магомед Оздоев выступает за "Зенит" с 2018 года. В текущем сезоне он провел 6 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол. Большую часть первой половины сезона-2021/22 Магомед пропустил из-за травмы. Портал transfermarkt оценивает стоимость Оздоева в 4 млн евро. Контракт Оздоева с клубом истекает летом.
"Зенит" сыграет с "Бетисом" в рамках раунда стыковых матчей Лиги Европы. Первая встреча состоится 17 февраля на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Ответная игра запланирована на 24 февраля, она пройдет в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин".
28 февраля "Зенит" на своем поле примет "Рубин" в рамках 19-го тура РПЛ.
Источник: "Зенит" продлит контракт с Оздоевым
"Зенит" в ближайшее время подпишет новый контракт с полузащитником Магомедом Оздоевым.
Фото: ФК "Зенит"