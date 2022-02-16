Сергеев: у меня есть приоритет - играть в топ-лиге Европы

Сергеев рассказал о желании выступать в Европе и о симпатии к дортмундской "Боруссии".
"Мои слова о том, что я мечтаю играть за дортмундскую "Боруссию"? Не то что мечтаю. Приоритет есть - играть в топ-лиге Европы. "Боруссия" мне просто нравится, смотрю ее игры. У Дортмунда молодая команда, топ-форварды там раскрываются", - заявил Сергеев.
Напомним, что Сергеев перешел из "Крыльев Советов" в "Зенит" в январе. 26-летний нападающий и петербургский клуб заключили контракт, рассчитанный до лета 2025 года.
Источник: Спорт-Экспресс
Сергеев опроверг информацию о том, что мог перейти в "Локомотив"
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Форвард "Зенита" Иван Сергеев заявил, что стремится перейти в клуб одного из ведущих европейских чемпионатов.
Фото: "СЭ"