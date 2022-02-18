"Газизов хочет приобрести Кокорина в "Уфу"? Давно ему пора к Газизову в команду. Тем более к форме фиолетового цвета Александр привык. Пусть еще личного массажиста возьмут и про расписку в 500 тысяч евро за незабитые голы не забудут", - сказала Салихова.
Напомним, ранее Зарема Салихова заявляла, что массажист Александра Кокорина Сергей Колесников усугублял травмы форварда. Также Салихова назвала его вредителем.
Также Салихова рассказывала о расписке Газизова, который якобы обещал выплатить "Спартаку" 500 тысяч евро, если Кокорин не забьет 10 голов за сезон.
В нынешнем сезоне на счету Кокорина 6 матчей "Фиорентины" в Серии А и Кубка Италии, но он не отличался результативными действиями. При этом в общей сложности россиянин провел на поле 121 минуту. Он перебрался в Италию в начале 2021-го года из "Спартака" за сумму порядка 4,5 млн евро.
Источник: СЭ
Газизов: я бы хотел, чтобы Кокорин перешел в "Уфу"
"Пусть еще массажиста возьмут и расписку за незабитые голы". Салихова - о Кокорине в "Уфе"
Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, отреагировала на слова генерального директора "Уфы" Шамиля Газизова об интересе к нападающему "Фиорентины" Александру Кокорину.
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