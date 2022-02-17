"Конечно, я бы хотел, чтобы Кокорин перешел к нам. Саша нам интересен. Я только за, чтобы он играл у нас", - приводит слова Газизова "СЭ".
Напомним, когда Газизов занимал пост генерального директора "Спартака", он выступил инициатором приобретения Кокорина, который тогда стал свободным агентом. В итоге Кокорин провел за красно-белых десять матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Зимой прошлого года Кокорин перешел в "Фиорентину".
В нынешнем сезоне в активе Кокорина 6 матчей в Серии А и Кубке Италии, в которых не отличался результативными действиями. Ранее сообщалось, что "Фиорентина" постарается расстаться с российским форвардом до окончания трансферного окна в РПЛ.
Газизов: я бы хотел, чтобы Кокорин перешел в "Уфу"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказал желание приобрести в "Уфу" форварда "Фиорентины" Александра Кокорина.
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