Матч прошел вчера, 17 февраля, на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Уже к 18-й минуте петербуржцы проигрывали со счетом 0:2. Но "Зенит" к 28-й минуте сумел отыграть 2 мяча. Третий гол сине-бело-голубые пропустили в конце первого тайма.
"Зенит" играет дома, команда должна была выйти и играть первым номером. К пропущенным мячам есть масса вопросов. После пропущенных голов "Зенит" побежал. Нужно отметить Малкома, он превращается в лидера. Вчера он был лидером на поле и вел команду вперед. Давно мы не видели такого бразильца - отрабатывал в обороне, создавал моменты.
У "Зенита" симпатичная атакующая группа, поэтому, я считаю, что шансы остаются неплохие. Нужно приехать в Испанию и играть с "Бетисом" на равных", - цитирует Стрепетова РБ Спорт.
Ответный матч в Севилье состоится в следующий четверг, 24 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Победитель по сумме двух матчей выйдет в 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, в эту стадию еврокубка напрямую вышел московский "Спартак", который занял первое место в группе.
В таблице Российской Премьер-лиги "Зенит" занимает 1-е место, в активе подопечных Семака 38 очков в 18 матчах.
Стрепетов: Малком превращается в лидера "Зенита"
Экс-футболист "Зенита" Алексей Стрепетов прокомментировал результат первого стыкового матча Лиги Европы "Зенит" - "Бетис" (2:3).
Фото: ФК "Зенит"